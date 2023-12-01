Суспільство

Уряд схвалив рішення про виділення 18 млн грн на виплати звільненим із полону

1 Грудня 2023 19:22
читать на русском →
виплати

Уряд схвалив рішення щодо перерозподілу 18 мільйонів гривень із бюджету Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

“Кошти будуть перенаправлені з інших бюджетних програм міністерства на виплати грошової держдопомоги звільненим із полону та сім’ям полонених”, — мовиться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, за рахунок вказаного перерозподілу видатків Мінреінтеграції зможе здійснити 180 виплат по 100 тисяч гривень звільненим із полону або сім’ям тих, хто ще перебуває у полоні.

“Ухвалення рішення сприятиме реалізації держполітики щодо соціального захисту звільнених із полону, а також родин військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів”, — додали у міністерстві.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2023 16:25

Україна та Польща погодили умови для розблокування кордону
1 Грудня 2023 14:58

У Запоріжжі ліквідовано канал нелегальних перевезень до РФ – СБУ
1 Грудня 2023 14:15

У Новогродівці під завалами будинку знайдено ще двоє загиблих
1 Грудня 2023 13:30

На кордоні з Польщею у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок
1 Грудня 2023 12:57

Ексзаступник секретаря РНБО Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
усі думки