Уряд схвалив рішення про виділення 18 млн грн на виплати звільненим із полону

Уряд схвалив рішення щодо перерозподілу 18 мільйонів гривень із бюджету Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

“Кошти будуть перенаправлені з інших бюджетних програм міністерства на виплати грошової держдопомоги звільненим із полону та сім’ям полонених”, — мовиться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, за рахунок вказаного перерозподілу видатків Мінреінтеграції зможе здійснити 180 виплат по 100 тисяч гривень звільненим із полону або сім’ям тих, хто ще перебуває у полоні.

“Ухвалення рішення сприятиме реалізації держполітики щодо соціального захисту звільнених із полону, а також родин військовополонених, цивільних заручників і політв’язнів”, — додали у міністерстві.