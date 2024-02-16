Уряд призначив нового голову Хмельницької ОВА

Кабінет Міністрів 16 лютого погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До цього Тюрін був першим заступником начальника голови Хмельницької ОВА. Він також фактично виконував обов’язки керівника адміністрації з моменту звільнення його попередника Сергія Гамалія.

Хмельниччина залишалася без начальника обласної адміністрації майже рік.

Попереднього голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія звільнили у березні 2023-го після поширення в мережі інформації про те, що поліція зупинила його за кермом напідпитку і склала на нього протокол.