Уряд провів виїзне засідання на Харківщині

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль провів виїзне засідання Уряду в Харківській області.
Як зазначив очільник уряду, Харківщина серед регіонів, яким цього року виділили найбільше коштів.
Майже 16 млрд грн вже було спрямовано у вигляді субвенції:
- 6 млрд грн було додатково надано на будівництво фортифікацій.
- 2,4 млрд грн Уряд виділив Харківщині для того, аби якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон.
- 2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти.
- 1,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу Харківщини.
- Більш ніж 600 млн грн було надано на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області.
- Понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.
Щодо фортифікацій, Шмигаль повідомив про 99,9% виконаних робіт – побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів.
“Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана”, – повідомив прем‘єр.
Окрему увагу під час засідання приділили розмінуванню регіону, адже Харківщина — одна з найбільш забруднених мінами областей.
“Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування. Окрім того, в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій”, – сказав Шмигаль.