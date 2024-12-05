Економіка

Уряд провів виїзне засідання на Харківщині
5 Грудня 2024 15:41
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гроші, кабмін
Виїзне засідання уряду / Кабінет міністрів України

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль провів виїзне засідання Уряду в Харківській області.

Як зазначив очільник уряду, Харківщина серед регіонів, яким цього року виділили найбільше коштів.

Майже 16 млрд грн вже було спрямовано у вигляді субвенції:

  • 6 млрд грн було додатково надано на будівництво фортифікацій.
  • 2,4 млрд грн Уряд виділив Харківщині для того, аби якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон.
  • 2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти.
  • 1,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу Харківщини.
  • Більш ніж 600 млн грн було надано на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області.
  • Понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Щодо фортифікацій, Шмигаль повідомив про 99,9% виконаних робіт – побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів.

“Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана”, – повідомив прем‘єр.

Окрему увагу під час засідання приділили розмінуванню регіону, адже Харківщина — одна з найбільш забруднених мінами областей.

“Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування. Окрім того, в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій”, – сказав Шмигаль.


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