Уряд провів виїзне засідання на Харківщині

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль провів виїзне засідання Уряду в Харківській області.

Як зазначив очільник уряду, Харківщина серед регіонів, яким цього року виділили найбільше коштів.

Майже 16 млрд грн вже було спрямовано у вигляді субвенції:

6 млрд грн було додатково надано на будівництво фортифікацій.

2,4 млрд грн Уряд виділив Харківщині для того, аби якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон.

2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти.

1,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу Харківщини.

Більш ніж 600 млн грн було надано на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області.

Понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Щодо фортифікацій, Шмигаль повідомив про 99,9% виконаних робіт – побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів.

“Міністерству оборону надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана”, – повідомив прем‘єр.

Окрему увагу під час засідання приділили розмінуванню регіону, адже Харківщина — одна з найбільш забруднених мінами областей.

“Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування. Окрім того, в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій”, – сказав Шмигаль.