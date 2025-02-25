Економіка

Уряд проіндексує пенсії з 1 березня: наскільки збільшаться виплати
25 Лютого 2025 19:58
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Ілюстративне фото / УНІАН
Ілюстративне фото / УНІАН

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Пенсійні виплати зростуть на 11,5% для понад 10 мільйонів українців.

Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальна сума індексації — 1500 гривень.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 лютого, це вже третя індексація пенсій під час повномасштабної війни.

“І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 грн”, — додав Шмигаль.

Попередня індексація відбулася 1 березня 2024 року, тоді пенсії зросли на 8%. Середній розмір підвищення склав 322 грн, а середня пенсія в Україні сягнула 5 717 грн.


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