Економіка

Уряд планує збільшити податки для населення
18 Липня 2024 14:16
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вру, податок
Ілюстративне фото / Depostphotos

Уряд планує прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.

Про це пише ЕП.

Основні зміни, які пропонуються:

  • Підвищення військового збору:
    • Для фізичних осіб – до 5% від доходів.
    • Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) – 1% від доходу.
    • Для ФОП на єдиному податку першої, другої, четвертої групи – 5%.
    • Для ФОП на єдиному податку третьої групи – 1%.
  • Інші податки та збори:
    • 5% військовий збір при купівлі банківських металів.
    • 30% військовий збір на продаж ювелірних виробів.
    • 15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю).
    • 5% військовий збір при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об’єкт за рік).
    • 5% військовий збір на послуги мобільного зв’язку.
    • Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу).
    • Специфічна ставка акцизного податку на напої (0,1 євро за літр).

Важливо: Ці норми ще не прийняті.

Увесь цей комплекс методів допоможе залучити додаткові 140 мільярдів гривень до бюджету.


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