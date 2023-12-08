Уряд Орбана відкрито перейшов на російські позиції, – Туск

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “відверто перейшов на російські позиції”. При цьому сам він навіть не приховує цього.

Таку заяву зробив лідер “Громадянської коаліції” Польщі Дональд Туск, пише TVN24.

“Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції”, – сказав він, додавши, що і прем’єр-міністр Угорщини Орбан не приховує цього.

Зокрема, за його словами, уряд Орбана блокує рішення, які передадуть Польщі 800 млн євро.

“Я озлоблений тим, що в останню хвилину – коли вони бігають за своїми грошима і посадами за своїх колег – вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 млн євро на зброю”, – сказав він, посилаючись на уряд Матеуша Моравецького.

Туск також запевнив, що буде твердим на Європейській раді.

“Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана”, – підкреслив він, додавши, що його переконання, ймовірно, не зможуть істотно змінити ставлення Орбана, оскільки “його стосунки з Москвою та Путіним є органічними”.