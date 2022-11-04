Техно

Уряд дозволив оформлення та видачу посвідчень водія в електронній формі

4 Листопада 2022 18:34
40
дія, права

Кабінет міністрів України затвердив можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

“Кабінет Міністрів України сьогодні, 4 листопада, затвердив проект постанови “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів”, яким передбачена можливість оформлення та видачі посвідчення водія в електронній формі”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документ передбачає можливість шляхом застосування засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру Єдиної інформаційної системи МВС замовлення, а через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі портал Дія, також замовлення і формування, отримання, видачі, пред’явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Листопада 2022 21:16
8

CNN: Українські військові занепокоєні можливістю втратити Starlink

4 Листопада 2022 20:51
22

Радник президента США з питань нацбезпеки несподівано приїхав до Києва
4 Листопада 2022 19:52
18

На півдні ЗСУ збили дві крилаті ракети
4 Листопада 2022 19:12
26

Влада розмірковує над доцільністю опалювального сезону у Вовчанську
4 Листопада 2022 19:02
46

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

усі думки