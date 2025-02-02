Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних медзакладів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення дозволити бронювати 100% медичних працівників у державних та комунальних медзакладах, що забезпечують основне місце роботи для лікарів, а також у закладах громадського здоров’я, центрах крові та інших установах, пов’язаних із судово-медичною та судово-психіатричною експертизою.

Ці зміни були внесені до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час. Відтепер медики не потребуватимуть окремих дозволів для бронювання понад 50% військовозобов’язаних чоловіків, як це було раніше. Рішення дозволяє лікарням зменшити навантаження і заощадити час, а також дає змогу більш ефективно надавати медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільним громадянам України.

Згідно з новими умовами, в разі потреби у мобілізації медичних працівників із цивільних медзакладів, процес “розбронювання” буде організований через Міністерство оборони та Командування медичних сил, залежно від запитів на конкретних фахівців.

Таке рішення дозволить значно покращити координацію між цивільними та військовими медичними закладами, оскільки на сьогодні близько 75% поранених військових отримують допомогу саме в цивільних лікарнях.