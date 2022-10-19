Спорт

УПЛ: “Металіст 1925” несподівано програв “Мінаю”

19 Жовтня 2022 20:39
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футбол

Мінімальною перемогою гостей завершився матч 8-го туру вітчизняної Прем’єр-ліги між харківським “Металістом 1925” і закарпатським “Минаєм”.

У дебюті суперники обмінялися небезпечними нагодами. Закарпатець Вишневський із близької відстані не зумів влучив у ворота, а харків’янин Ременюк неточно пробив з-за меж штрафного майданчика. Та на цьому “Металіст 1925” і “Минай” заспокоїлися, зосередившись на взяття м’яча під контроль.

Фактично до перерви виникло лише два напівмоменти в гостей – Мозіль впорався з ударами Рогозинського та Твердохліба. Загалом “Минай” у першій половині виглядав значно краще, та перетворити територіальну перевагу в голи закарпатці не зуміли.

А от у другому таймі “Металіст 1925” заграв активніше. За стартові 20 хвилин харків’яни тричі організовували небезпеку біля воріт гостей. Спершу Габелок ледь не закинув м’яч за комірець Бандурі. Далі той же Ременюк пробив у руки голкіперу. А на десерт воротар “Миная” парирував постріл Русина після сольного проходу.

Та як часто трапляється у таких ситуаціях, забив суперник. Репетицію закарпатці організували на 67-й хвилині, але Воробчак якимсь дивом ударом головою не влучив у площину з кількох метрів. Проте, за дві хвилини “Минай” забив – Твердохліб із другої спроби таки переграв Мозіля в ближньому бою.

Забивши м’яч, закарпатці свідомо віддали ініціативу “Металісту 1925” та зосередився на збереженні рахунку. Зрештою, цей підхід став переможним.

“Минай” здобув другу перемогу в сезоні та піднявся на 9-те місце в УПЛ (9 очок). Харків’яни – тепер 10-ті.


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