Політика

Уперше з часів Другої світової війни армія іншої країни вторглася на територію Росії, – Bloomberg
8 Серпня 2024 17:13
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війна
Кадри знищеної російської військової техніки у Курській області / Фото з відкритих джерел

Операція у Курській область, яка тривають вже третій день, застала російських військових зненацька. Вперше з часів Другої світової війни армія іншої країни вторглася на територію Росії.

Про це пише Bloomberg.

У публікації йдеться, що цей епізод показав крихкість оборони російського кордону. Це підняло український бойовий дух.

Агентство наголошує, що операція підірвала ретельно сконструйований Кремлем образ Володимира Путіна як “захисника простих росіян”. Натомість війна, яку очільник Кремля розпочав в Україні, нині усе більше поширюється на територію Росії.

“Для України це, ймовірно, посилить аргумент Києва про те, що американські та європейські союзники не повинні боятися кремлівських погроз ескалації і що їй слід дозволити боротися з Путіним у будь-який спосіб, який вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення війни”, – йдеться у матеріалі.


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