Уночі над Україною ППО знешкодила 112 російських БпЛА

У ніч на 8 вересня, починаючи з 22:00 7 вересня, РФ запустила по Україні 142 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” та безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму). Понад 100 з цих безпілотників було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА Shahed, “Гербера” та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

“Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває”, – попередили в Повітряних силах.