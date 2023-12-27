Унаслідок удару поблизу Феодосії постраждало ще одне судно

Супутникові знімки ураженого великого десантного корабля «Новочеркаськ» у тимчасово окупованій Феодосії свідчать, що внаслідок операції українських військових постраждало ще одне судно.

Про це пише російська служба «Радіо Свобода» з посиланням на фото від Planet Labs.

На відео видання видно ще одне частково затонуле судно (у жовтому прямокутнику). Журналісти російської служби встановили, що це старий навчально-тренувальний корабель УТС-150, який, згідно з фотографіями з порту, перебував там щонайменше від 2007 року.