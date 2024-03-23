Унаслідок нічної атаки “шахедів” на Харків постраждали 4 людини

За уточненими даними, унаслідок атаки БПЛА “Шахед” на Основ’янський район Харкова, здійсненої ЗС РФ у ніч проти суботи, постраждали 4 людини.

“Унаслідок атаки безпілотників поранено чотирьох осіб, зокрема двох цивільних громадян. Поліцейський-криміналіст, рятувальник отримали поранення під час повторної атаки варварських дронів. Зруйновано та пошкоджено будівлі обласного багатопрофільного дитячого санаторію, три приватні будинки, службові автомобілі”, – написав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого внаслідок нічної атаки дронів на Харків.

Результати атаки дронів-“камікадзе” на Харків у ніч на 23 березня 2024 року / Фото Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, вночі 23 березня 2024 року збройні сили рф атакували безпілотниками Основ’янський район м. Харкова. Частково зруйновано триповерхову комунальну установу. Сталася пожежа на площі 150 кв.м.

Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, ворог завдав повторного удару. Поранено двох працівників ДСНС та одного Нацполіції.

Ударною хвилею вибило шибки та вікна в сусідніх житлових будинках. Отримав поранення 18-річний хлопець.

Загалом правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.