Кримінал

Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

19 Вересня 2023 13:46
читать на русском →
ракетний удар

Атакою російських ударних дронів-безпілотників на Львів у ніч на вівторок було знищено 15 фур із гуманітарною допомогою, зокрема і з Ватикану, повідомив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едуард Кава.

“Унаслідок нічної атаки дронів на склад благодійної організації “Карітас-Спес” знищено близько 15 фур гуманітарної допомоги”, – розповів Кава.

За його словами, серед гуманітарної допомоги були одяг, взуття, їжа і генератори, зокрема і з Ватикану.

“Ми отримуємо з Ватикану допомогу за посередництва кардинала Краєвського, і це частина допомоги, надісланої не лише останнім часом, а й за той час, яка вже була поступово поширена Україною”, – сказав єпископ.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Вересня 2023 16:34

Кудрицький повідомив, що мережа Укренерго готова до передачі зимових обсягів електроенергії 
19 Вересня 2023 14:04

Росіяни вдарили по Куп’янську керованою авіабомбою. Загинули троє цивільних людей
19 Вересня 2023 12:58

Азербайджан почав військову операцію в Карабасі з “метою відновлення конституційного ладу”
19 Вересня 2023 11:29

Танки Abrams скоро будуть в Україні, – Остін
19 Вересня 2023 11:11

З порту Одещини вийшло судно, завантажене пшеницею
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
усі думки