Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

Атакою російських ударних дронів-безпілотників на Львів у ніч на вівторок було знищено 15 фур із гуманітарною допомогою, зокрема і з Ватикану, повідомив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едуард Кава.

“Унаслідок нічної атаки дронів на склад благодійної організації “Карітас-Спес” знищено близько 15 фур гуманітарної допомоги”, – розповів Кава.

За його словами, серед гуманітарної допомоги були одяг, взуття, їжа і генератори, зокрема і з Ватикану.

“Ми отримуємо з Ватикану допомогу за посередництва кардинала Краєвського, і це частина допомоги, надісланої не лише останнім часом, а й за той час, яка вже була поступово поширена Україною”, – сказав єпископ.