Суспільство

Умєров запросив ветеранів долучитися до реформування ЗСУ
4 Листопада 2024 17:11
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Міністр оборони України Рустем Умєров закликав ветеранів долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України.

Як зазначив міністр, сьогодні в Україні проживає майже 1 мільйон ветеранів, які повертаються до цивільного життя після захисту нашої держави. Це люди, які мають не лише бойовий досвід, а й у цивільному житті були кожен професіоналом своєї справи.

“Саме тому ми запрошуємо їх долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України. Державний оператор тилу відкриває двері для ветеранів та ветеранок російсько-української війни, які готові спрямувати свій досвід на зміни в нашій армії”, – повідомив Умєров.

Під час двомісячної рекрутингової кампанії кандидати матимуть можливість взяти участь у відкритому конкурсі, обрати найбільш близький для себе напрямок діяльності та пройти базову підготовку працівників тилу.

“Наші ключові цінності — відкритість, людиноцентричність, професійність та доброчесність — будуть пріоритетом у процесі відбору і під час роботи в команді.

Отже, якщо ви — ветеран, готовий до нових викликів, заповніть анкету на офіційному сайті ДОТ до 15 грудня 2024 року”, – додав міністр.


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