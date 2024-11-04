Умєров запросив ветеранів долучитися до реформування ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав ветеранів долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України.

Як зазначив міністр, сьогодні в Україні проживає майже 1 мільйон ветеранів, які повертаються до цивільного життя після захисту нашої держави. Це люди, які мають не лише бойовий досвід, а й у цивільному житті були кожен професіоналом своєї справи.

“Саме тому ми запрошуємо їх долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України. Державний оператор тилу відкриває двері для ветеранів та ветеранок російсько-української війни, які готові спрямувати свій досвід на зміни в нашій армії”, – повідомив Умєров.

Під час двомісячної рекрутингової кампанії кандидати матимуть можливість взяти участь у відкритому конкурсі, обрати найбільш близький для себе напрямок діяльності та пройти базову підготовку працівників тилу.

“Наші ключові цінності — відкритість, людиноцентричність, професійність та доброчесність — будуть пріоритетом у процесі відбору і під час роботи в команді.

Отже, якщо ви — ветеран, готовий до нових викликів, заповніть анкету на офіційному сайті ДОТ до 15 грудня 2024 року”, – додав міністр.