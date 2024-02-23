Умєров та Сирський відвідали перший рекрутинговий центр у Львові

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ 23 лютого відвідали перший центр рекрутингу української армії у Львові.

Про це повідомив Умєров у Facebook.

“Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів – чи не видають тут повісток”.

Очільник Міноборони запевнив, що рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки.

“Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони та надавати консультації”, – підкреслив він.

Умєров запевнив, що надалі подібних центрів в Україні буде більше.