Політика

Умєров та Сирський відвідали перший рекрутинговий центр у Львові

23 Лютого 2024 16:39
читать на русском →
Львів, сирський, Умєров
Рустем Умєров та Олександр Сирський / Міноборони

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ 23 лютого відвідали перший центр рекрутингу української армії у Львові.

Про це повідомив Умєров у Facebook.

“Працівники центру вже розповідають про перші історії успіху та (і таке ще трапляється) про побоювання окремих відвідувачів – чи не видають тут повісток”.

Очільник Міноборони запевнив, що рекрутери не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки.

“Їхня робота – допомогти підбирати вакансії у Силах оборони та надавати консультації”, – підкреслив він.

Умєров запевнив, що надалі подібних центрів в Україні буде більше.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2024 18:24

Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів у Львові  
23 Лютого 2024 19:11

Атака “Шахедів” на Дніпро: кількість загиблих зросла до двох
23 Лютого 2024 18:45

Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні не відбулась
23 Лютого 2024 17:37

Зеленський заявив, що прем’єр-міністр працюватиме сьогодні на польсько-українському кордоні. Чи будуть польські колеги – невідомо
23 Лютого 2024 16:39

Умєров та Сирський відвідали перший рекрутинговий центр у Львові
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки