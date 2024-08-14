Умєров та Остін обговорили поточні операції ЗСУ

Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову під час якої обговорили поточні операції Сил оборони України.

“Сьогодні я спілкувався зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим щодо пріоритетної допомоги у сфері безпеки та поточних бойових дій України. Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії”, – написав Остін у соцмережі Х.

Сторони також обговорили нагальні військові потреби ЗСУ.