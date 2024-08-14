Умєров та Остін обговорили поточні операції ЗСУ

Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову під час якої обговорили поточні операції Сил оборони України.
“Сьогодні я спілкувався зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим щодо пріоритетної допомоги у сфері безпеки та поточних бойових дій України. Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії”, – написав Остін у соцмережі Х.
Сторони також обговорили нагальні військові потреби ЗСУ.
Today, I spoke with my Ukrainian 🇺🇦 counterpart @rustem_umerov regarding priority security assistance and Ukraine’s ongoing battlefield operations. The United States remains committed to helping Ukraine defend against Russian aggression.— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 14, 2024