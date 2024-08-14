Політика

Умєров та Остін обговорили поточні операції ЗСУ
14 Серпня 2024 21:45
читать на русском →
сша, Умєров
Рустем Умєров і Ллойд Остін / Фото: Міноборони України

Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров провели телефонну розмову під час якої обговорили поточні операції Сил оборони України.

“Сьогодні я спілкувався зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим щодо пріоритетної допомоги у сфері безпеки та поточних бойових дій України. Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні в захисті від російської агресії”, – написав Остін у соцмережі Х.

Сторони також обговорили нагальні військові потреби ЗСУ.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Серпня 2024 20:21

Екскерівника “Харківобленерго” затримали за розкрадання мільйонів на закупівлі трансформаторного обладнання
14 Серпня 2024 17:57

У Сумській області підлягають евакуації жителі 183 населених пунктів
14 Серпня 2024 17:18

З’явились супутникові знімки наслідків удару по аеродрому “Борисоглібськ” під Воронежем
14 Серпня 2024 16:04

Україна розглядає створення в Курській області військових комендатур
14 Серпня 2024 15:30

Правоохоронці викрили агентів ФСБ, серед яких – колишні охоронці Януковича
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки