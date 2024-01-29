Суспільство

Уламки збитих дронів  пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти на Миколаївщині

29 Січня 2024 08:47
читать на русском →
дрони, миколаїв

Ввечері у неділю, 28 січня, внаслідок падіння уламків збитих протиповітряною обороною ворожих БпЛА у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У ніч на 29 січня сили й засоби ППО на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу Shahed-136/131.

Учора, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає, ідеться в повідомленні.

Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

“28 січня о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає”, – зазначає обладміністрація.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Січня 2024 09:13

Зеленский попередив про перерозподіл світу у разі припинення допомоги Україні
29 Січня 2024 07:26

Росія лише виграє від будь-якого припинення вогню – ISW
28 Січня 2024 20:53

ЗСУ потрібна піхота, – Ніколюк
28 Січня 2024 19:13

Понад 20 атак росіян відбито на Авдіївському напрямку – Генштаб
28 Січня 2024 18:27

Зеленський оприлюднив декларації за 2021 та 2022 роки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки