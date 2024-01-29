Уламки збитих дронів  пошкодили адмінбудівлю і заклад освіти на Миколаївщині

Ввечері у неділю, 28 січня, внаслідок падіння уламків збитих протиповітряною обороною ворожих БпЛА у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У ніч на 29 січня сили й засоби ППО на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу Shahed-136/131.

Учора, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдавав артилерійських ударів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає, ідеться в повідомленні.

Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

“28 січня о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Постраждалих немає”, – зазначає обладміністрація.