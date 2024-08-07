Суспільство

Уламки “Шахедів” пошкодили підприємство на Хмельниччині
7 Серпня 2024 09:31
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дрони, хмельницький
Дрон / AP

7 серпня над Хмельниччиною збили 4 російські “Шахеди”, їх уламки пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

“Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу “Шахед”. Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області”.

Голова ОВА підкреслив, що Постраждалих чи травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби.


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