Уламки “Шахедів” пошкодили підприємство на Хмельниччині

7 серпня над Хмельниччиною збили 4 російські “Шахеди”, їх уламки пошкодили резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram

“Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу “Шахед”. Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області”.

Голова ОВА підкреслив, що Постраждалих чи травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби.