Укрзалізниця змінює графік руху поїздів із Донеччини до Полісся

Укрзалізниця внесла зміни до графіка руху поїздів, врахувавши побажання українських захисників. Починаючи з 2 січня 2025 року, пасажири з Донеччини зможуть зручніше здійснювати пересадки на маршруті до Рівного, Луцька та Ковеля, повідомили в УЗ.

Зміни стосуються наступних рейсів:

Швидкісний Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ тепер прибуватиме до столиці о 21:28.

тепер прибуватиме до столиці о 21:28. Поїзд №97/98 Київ – Ковель вирушатиме о 21:49 (раніше – о 21:25).

Це дозволить пасажирам здійснювати пересадку без поспіху, забезпечуючи комфортні умови для подорожей.

«Дякуємо нашим захисникам за їхню увагу до залізничного сполучення та внесок у життя країни. Укрзалізниця завжди поруч – для вас і заради вас», – зазначили в компанії.