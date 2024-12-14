Економіка

Укрзалізниця змінює графік руху поїздів із Донеччини до Полісся
14 Грудня 2024 10:36
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укрзалізниця
Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця

Укрзалізниця внесла зміни до графіка руху поїздів, врахувавши побажання українських захисників. Починаючи з 2 січня 2025 року, пасажири з Донеччини зможуть зручніше здійснювати пересадки на маршруті до Рівного, Луцька та Ковеля, повідомили в УЗ.

Зміни стосуються наступних рейсів:

  • Швидкісний Інтерсіті+ №712/711 Краматорськ – Київ тепер прибуватиме до столиці о 21:28.
  • Поїзд №97/98 Київ – Ковель вирушатиме о 21:49 (раніше – о 21:25).

Це дозволить пасажирам здійснювати пересадку без поспіху, забезпечуючи комфортні умови для подорожей.

«Дякуємо нашим захисникам за їхню увагу до залізничного сполучення та внесок у життя країни. Укрзалізниця завжди поруч – для вас і заради вас», – зазначили в компанії.


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