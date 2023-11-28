Укрзалізниця запускає новий поїзд до Будапешта й Відня

З 10 грудня з України до Австрії почне курсувати новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

На станції Чоп поїзд буде «підвʼязаний» під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

Сполучення на Відень стане зручним також для пасажирів рейсу № 367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород.

«Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць», — повідомили в компанії.

За даними Укрзалізниці, вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) становитиме близько 2,5 тисяч гривень, тобто майже на тисячу гривень дешевше за пряме сполучення Київ — Відень вагонами класу «ріц».

Відправлення поїзда з Києва під № 745 відбуватиметься щодня о 16:38, з Луцька — о 17:45.

З Рівного поїзд відправлятиметься о 19:02 під № 368. У Львові буде з 23:31 до 00:23.

У Чоп поїзд прибуватиме о 06:20. На вокзалі станції пасажири проходитимуть прикордонно-митні операції та пересідатимуть у поїзд № 146 Чоп — Відень. Останній відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23.

Станція Будапешт-Келеті: 14:20 — 14:40. Прибуття до головного вокзалу Відня відбуватиметься о 17:20.

На зворотному шляху поїзд № 143 Відень — Чоп відправлятиметься зі столиці Австрії о 10:42, Будапеш -Келеті 13:19 — 13:40.

Прибуття у Чоп відбуватиметься о 20:59. На вокзалі станції пасажири проходитимуть прикордонно-митні операції та пересідатимуть у поїзд № 367, що відправлятиметься із Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 — 06:20. Прибуття до Києва відбуватиметься о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Наголошується, що пересадка в Чопі буде узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент уже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

На сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах УЗ або Австрії.