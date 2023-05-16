Укрзалізниця відновлює рух через Хмельницький

Укрзалізниця отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії в районі Хмельницького, яка була закрита для пасажирських поїздів після ворожих обстрілів 13 травня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Усі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Для підстрахування рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби додаткові електропоїзди для “резервних” пересадок продовжать курсувати за розкладом.

“Насамперед просимо вибачення у всіх пасажирів, чиї плани вимушено змінилися. Ми усвідомлюємо, що пересадкові маршрути забирають більше часу, нервів і зусиль, тому намагалися знайти максимально зручні рішення”, — йдеться у повідомленні компанії.

У ніч проти 13 травня Росія пустила дрони-камікадзе — вибухи були у Миколаєві та сильний приліт у Хмельницькому.

13 травня через удар по Хмельницькій області потяги запізнювалися і прямували в об’їзд.