Укрзалізниця пояснила, як працюватиме програма “3000 кілометрів” безкоштовних поїздок

У компанії уточнили, що програма має розвантажити пікові періоди перевезень і стимулювати подорожі в «низький сезон». Детальна механіка ще опрацьовується.

Укрзалізниця надала роз’яснення щодо програми «3000 кілометрів», про яку раніше заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про можливість для українців безкоштовно подорожувати залізницею до 3000 км на рік у далекому сполученні.

За даними компанії, програма покликана розвантажити пікові періоди, коли квитки розкуповують найшвидше. Наприклад, у серпні УЗ перевозить близько 2,6 млн пасажирів, а в лютому — лише 1,9 млн. Саме в періоди нижчого попиту планується пропонувати поїздки «за кілометри», зокрема у дні й часи з меншою завантаженістю.

«3000 км» покривають найдовший маршрут Україною туди й назад (Запоріжжя — Ужгород), тож програма має зробити подорожі доступними для мешканців різних регіонів. Вона стосуватиметься внутрішніх поїздів далекого сполучення і не включатиме преміум-категорій.

Укрзалізниця також наголошує, що програма запроваджується паралельно зі стартом держкомпенсації частини собівартості пасажирських перевезень. Це має покращити фінансову ситуацію галузі, зберегти маршрути, зокрема у прифронтові регіони, та забезпечити стабільні зарплати працівникам.

Детальна механіка програми та порядок отримання «кілометрів» буде оприлюднена після завершення опрацювання.