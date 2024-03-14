Суспільство

Укрзалізниця показала медичний евакуаційний поїзд

14 Березня 2024 16:43
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Укрзалізниця разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством оборони, Командуванням медичних сил вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд.

Про це повідомляє пресслужба УЗ. ⠀

Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Сьогодні загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, – 62 одиниці.

Медичний евакуаційний поїзд / Фото: Міноборони

Починаючи з березня 2022 року медичні вагони поступово ставали комплекснішими, оснащувалися обладнанням нового покоління.

Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні та оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливаннями крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою.

Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.⠀

До кінця 2024 року Укрзалізниця переобладнає ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.


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