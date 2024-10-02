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“Укрзалізниця” остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків
2 Жовтня 2024 08:53
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укрзалізниця
Навий сайт продажу залізничних квитків "Укрзалізниці"

“Укрзалізниця” завершила бета-тест та повністю перейшла на оновлений сайт для продажу залізничних квитків.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Серед оновлень функціонала сайту є такі, що будуть корисні для пасажирів, що подорожують за кордон. Перше, це можливість проходження на сайті верифікації акаунту через Дія. Підпис.

Також з’явилась можливість повернення квитків на міжнародні рейси онлайн. Раніше квитки на поїзд Київ – Варшава можна було повернути лише у застосунку, а для решти рейсів до/з Польщі повернення відбувалось лише у квиткових касах.

Серед інших функцій на оновленому сайті є:

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • ⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
  • ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по Україні.

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