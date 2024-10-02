“Укрзалізниця” остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків

“Укрзалізниця” завершила бета-тест та повністю перейшла на оновлений сайт для продажу залізничних квитків.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Серед оновлень функціонала сайту є такі, що будуть корисні для пасажирів, що подорожують за кордон. Перше, це можливість проходження на сайті верифікації акаунту через Дія. Підпис.

Також з’явилась можливість повернення квитків на міжнародні рейси онлайн. Раніше квитки на поїзд Київ – Варшава можна було повернути лише у застосунку, а для решти рейсів до/з Польщі повернення відбувалось лише у квиткових касах.

Серед інших функцій на оновленому сайті є: