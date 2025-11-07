        Суспільство

        Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Дніпропетровщині: яка причина

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 07:21
        Поїзд на станції Дніпропетровщини / Фото: kamenskoe.city
        Поїзд на станції Дніпропетровщини / Фото: kamenskoe.city

        Сьогодні, 7 листопада, у Дніпропетровській області тимчасово не курсуватимуть низка поїздів. Причина – вплив бойових дій.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        У п’ятницю на Дніпропетровщині не курсуватимуть три приміські потяги:

        • №7303 Дніпро – Камʼянське;
        • №7304 Камʼянське – Дніпро;
        • №6010 Пʼятихатки – Дніпро.

        “Також поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 – Запоріжжя-2 (замість Марганець – Запоріжжя-2 та Канцерівка – Запоріжжя-2 відповідно)”, – йдеться в повідомленні.

        Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.


