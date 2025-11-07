Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Дніпропетровщині: яка причина

Сьогодні, 7 листопада, у Дніпропетровській області тимчасово не курсуватимуть низка поїздів. Причина – вплив бойових дій.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
У п’ятницю на Дніпропетровщині не курсуватимуть три приміські потяги:
- №7303 Дніпро – Камʼянське;
- №7304 Камʼянське – Дніпро;
- №6010 Пʼятихатки – Дніпро.
“Також поїзди №6492 та №6502 встановлюються в сполученні Дніпробуд-2 – Запоріжжя-2 (замість Марганець – Запоріжжя-2 та Канцерівка – Запоріжжя-2 відповідно)”, – йдеться в повідомленні.
Разом з тим зберігається альтернативне сполучення за тими ж маршрутами з іншим часом відправлення.