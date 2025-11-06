Окупанти атакували залізничну станцію в Кам’янському: фото з місця

У місті Камʼянське на Дніпропетровщині російські військові вдарили по залізничній станції Запоріжжя-Кам’янське.

Фото наслідків показав голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський.

“Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта — вже вичіщається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу”, — йдеться в повідомленні.

Рух до Дніпра та у зворотньому напрямку йде за резервним маршрутом з затримкою. На місцях проводяться всі необхідні роботи.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 6 листопада, росіяни масовано атакували місто Кам’янське Дніпропетровської області безпілотниками. Постраждали восьмеро людей.