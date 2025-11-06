Росіяни дроном переправили харків’янину 8 кг пластиду, щоб пустити “під укіс” ешелон ЗСУ

У Харкові затримали російського агента, який за завданням ворога намагався «перерізати» один із залізничних маршрутів Сил оборони на Харківщині. Окупанти планували підірвати колії, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для виконання завдання росіяни завербували 54-річного місцевого механіка, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, публікуючи у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

“За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок. Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон”, – розповіли в СБУ.

СБУ запобігла новому вибуху і затримала агента на етапі підготовки до диверсії.

Під час розслідування встановлено, що після вербування окупанти дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кг пластиду. Щоб переправити агенту комплектуючі, окупанти задіяли дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.

При обшуках у затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.