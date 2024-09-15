Укрзалізниця: Через повені скасована низка рейсів пасажирських поїздів

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Як повідомили в Укрзалізниці, станом на зараз, обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси.

“Ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків”, – йдеться у повідомленні УЗ в Telegram.

Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то УЗ радить зв’язатися з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів.

“Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки”, – рекомендує УЗ.