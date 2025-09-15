“Укрпошта” запустила новий мобільний додаток: що в ньому нового?

Національний поштовий оператор “Укрпошта” випустив оновлений мобільний додаток. Він вже доступний для завантаження в App Store та Google Play у бета-версії.

Про це повідомили пресслужба та гендиректор Ігор Смілянський.

“Так, він (реліз) трохи затримався в дорозі, але тепер працює швидше, ніж ви встигаєте відкрити коментарі”, – пожартував Смілянський у Facebook. Раніше запуск застосунку був запланований ще на 2024 рік.

У застосунку можна автоматично відстежувати всі посилки, отримувати push-сповіщення про зміни статусу, переглядати детальну інформацію про відправлення. Доступна також інтерактивна мапа відділень з прокладанням маршрутів і функція онлайн-оплати при створенні відправлень.

Розвиток сервісу передбачає кілька етапів. На другому етапі додадуть переадресацію та зміну отримувача, а також оплату посилок отримувачем. Третій етап включатиме розширення функціоналу для приймання платежів та замовлення товарів.

Смілянський наголосив, що застосунок створено силами команди “Укрпошти” без залучення сторонніх компаній.