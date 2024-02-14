Суспільство

“Укрпошта” почне доставляти ліки по всій Україні

14 Лютого 2024 18:31
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укрпошта
Укрпошта / Ілюстративне фото

Міністерство охорони здоров’я запускає новий проєкт з «Укрпоштою». Незабаром ліки можна буде купити через одне з відділень «Укрпошти» або замовити доставку додому. Поштовий оператор уже отримав ліцензії на оптову торгівлю та відпуск лікарських засобів.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в етері телемаратону «Єдині новини».

Міністр зазначив, що необхідні препарати можна буде замовити онлайн або телефоном. Далі вони прибудуть у найближче до клієнта поштове відділення, або ж листоноша донесе їх до помешкання замовника.

«Так ми розв’яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», — наголосив Віктор Ляшко.


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