Економіка

Укроборонпром спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

20 Вересня 2022 16:14
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Державний концерн “Укроборонпром” спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні, повідомили у прес-службі ДК. Це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. “Виробництву боєприпасів за стандартами Альянсу бути”, – заявили в Укроборонпромі..

З початком повномасштабного вторгнення підприємства Концерну передали ЗСУ у п’ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за увесь минулий рік. Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт на п‘яте коло, а після відновлення – повертались у стрій. Цілодобово працюють й виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях.

Таким чином, приведення у бойову готовність – в тому числі після пошкоджень – української, іноземної та трофейної російської техніки – це ключова компетенція Державного концерну «Укроборонпром» станом на сьогодні.

Одне з підприємств Концерну отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території нашої держави. Воно має власний Центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третім в Україні – після Збройних сил та Держслужби з надзвичайних ситуацій, – яке може знешкоджувати та утилізовувати боєприпаси.


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