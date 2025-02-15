Укроборонпром підписав меморандум із данською компанією: вдосконалюватимуть радарні системи

Сьогодні між Акціонерним товариством “Українська оборонна промисловість” та данською компанією Weibel Scientific було підписано Меморандум про взаєморозуміння, який фіксує домовленості у сфері радіолокаційних рішень.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Українська оборонна промисловість”.

Церемонія підписання відбулась на полях Мюнхенської конференції в присутності Міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена та Міністра закордонних справ Данії Ларса Люкке Расмуссена.

Співпраця Укроборонпрому з данськими зброярами передбачає можливості створення служб технічного обслуговування та ремонту передових радіолокаційних рішень Weibel в Україні, спільну розробку нових технологій, створення спільного підприємства, взаємодію з навчальними закладами Данії та України тощо.

Weibel Scientific – данська компанія з розробки та виготовлення радіолокаційних станцій, які використовують безперервне випромінювання сигналу.

“Це нове партнерство сприятиме не лише закриттю нагальних потреб Сил оборони сьогодні, але й допомагає подальшому розвитку нашої радарної галузі. Йдеться про можливість розробляти нові радіолокаційні станції, які поєднують напрацювання, отримані на полі бою, та передові технології”, – зазначив гендиректор АТ “Українська оборонна промисловість” Олег Гуляк.