Укріплюються і завозять “масовку”: росіяни готуються до оборони Криму

Російські загарбники посилюють оборону в тимчасово окупованому українському Криму. Також на поки що окупований півострів завезли строковиків.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

Спікерка наголосила, що Україна активно готується до звільнення своїх територій, тому росіяни вже укріплюються в незаконно анексованому Криму. Там, зокрема, збільшилася військова присутність.

“Навезли масовки, для будівництва фортифікаційних споруд, прибули строковики додаткового посилення. Вони ненавчені тримати зброю, але риють окопи”, – зазначила Гуменюк.