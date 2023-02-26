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Укріплюються і завозять “масовку”: росіяни готуються до оборони Криму

26 Лютого 2023 15:43
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Російські загарбники посилюють оборону в тимчасово окупованому українському Криму. Також на поки що окупований півострів завезли строковиків.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

Спікерка наголосила, що Україна активно готується до звільнення своїх територій, тому росіяни вже укріплюються в незаконно анексованому Криму. Там, зокрема, збільшилася військова присутність.

“Навезли масовки, для будівництва фортифікаційних споруд, прибули строковики додаткового посилення. Вони ненавчені тримати зброю, але риють окопи”, – зазначила Гуменюк.


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