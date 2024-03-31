Економіка

“Укренерго” зняло обмеження щодо електроспоживання у Харкові

31 Березня 2024 12:03
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електроенергія
Майдан Конституції у Харкові, березень 2024 року / Фото Суспільне Харків

Учора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях, де ввечері були застосовані обмеження. Причиною були мережеві обмеження НЕК «Укренерго» для недопущення перевантаження перетинів. Про це заявили в прес-службі Міненерго.

“Наразі немає обмежень у Харкові. Є аварійні відключення на Одещині (після нічної атаки)”, – йдеться у повідомленні.

Учора на запит Польщі до енергосистеми України протягом години зранку постачалась електроенергія (сумарно 300 МВт), а ввечері з 20:00 до 21:00 надлишок передавався до Польщі (300 МВт).

“Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано”, – зазначили у відомстві.


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