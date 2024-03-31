“Укренерго” зняло обмеження щодо електроспоживання у Харкові

Учора до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях, де ввечері були застосовані обмеження. Причиною були мережеві обмеження НЕК «Укренерго» для недопущення перевантаження перетинів. Про це заявили в прес-службі Міненерго.

“Наразі немає обмежень у Харкові. Є аварійні відключення на Одещині (після нічної атаки)”, – йдеться у повідомленні.

Учора на запит Польщі до енергосистеми України протягом години зранку постачалась електроенергія (сумарно 300 МВт), а ввечері з 20:00 до 21:00 надлишок передавався до Польщі (300 МВт).

“Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано”, – зазначили у відомстві.