Суспільство

Укренерго застосовуватиме обмеження споживання вдень

24 Травня 2024 11:49
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Укренерго
Ілюстративне фото / Getty Images

24 травня, через цілодобовий дефіцит в енергосистемі “Укренерго” змушений обмежувати споживання електрики вдень.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

“Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому диспетчерський центр «Укренерго» змушений навіть вдень застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 23 травня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит «Укренерго» здійснювалось аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Крім того, у п’ятницю аварійна допомога з Польщі та Румунії застосовувалася з 02:00 до 07:00.

Імпорт електроенергії 24 травня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 15 315 МВт-год.

Експорту не відбувається.


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