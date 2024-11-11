Суспільство

“Укренерго” запроваджує аварійні відключення світла
11 Листопада 2024 07:19
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електроенергія
Ілюстративне фото / Укренерго

У Харківській, Житомирській, Черкаській та Сумській областях запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомили пресслужби місцевих обленерго.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що такі заходи необхідні для збереження стабільності енергосистеми України.

Зранку, 11 листопада, у Києві та в багатьох інших областях України огосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Раніше Повітряні сили зафіксували зліт російських Ту-95МС, які згодом здійснили пуски крилатих ракет.


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