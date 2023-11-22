Суспільство

Укренерго закликає заощаджувати, хоча потреби вводити ліміти споживання поки немає

22 Листопада 2023 12:37
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Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” шукає шляхи покриття дефіциту в енергосистемі, який виник 22 листопада внаслідок збільшення споживання електроенергії, наразі ліміти по областях не вводять.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“В енергосистемі зафіксовано і прогнозується протягом дня дефіцит електроенергії. Причини: збільшення споживання через похолодання спричинило додаткове навантаження на електростанції. Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження. Диспетчерський центр «Укренерго» шукає можливості покриття дефіциту”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомила у коментарі пресслужба компанії, Укренерго наразі не доводила до областей лімітів споживання електроенергії: 

“Поки що на сьогодні диспетчерський центр лімітів до областей не доводив, і графіки вводити не планує”, – наголосили у пресслужбі.


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