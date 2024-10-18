Кримінал

НАЗК виявило незаконне збагачення співробітника СБУ Андрія Носача

18 Жовтня 2024 17:05
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Заступник начальника управління «I» СБУ, колишній начальник СБУ в Харківській області Андрій Носач підозрюється в незаконному збагаченні через купівлю елітної квартири у столиці та двох паркомісць.

Як стало відомо Lenta.UA, моніторинг НАЗК виявив, що в період після початку повномасштабної російської агресії Андрій Носач придбав елітну нерухомість у Києві – квартиру в житловому комплексі «Джек Хаус» та на додачу до неї два паркомісця. Мінімальна ціна на квартири у цьому ЖК стартує від 400 тисяч доларів. Такі витрати ніяк не відповідають законним доходам офіцера СБУ, а інформація про купівлю відсутня у його декларації.

Дана квартира та паркомісця оформлені на дружину та тещу Андрія Носача.

Наразі матеріали незаконного збагачення розглядають прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Андрій Носач довгий час служив під керівництвом керівника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (управління «І») Артема Шило. Шило підозрюється в організації схеми заволодіння майже 100 млн грн на закупівлях в УЗ. У квітні 2024 року за нього внесли заставу у розмірі аж 30 млн грн. До роботи на посаді керівника управління центрального апарату СБУ Артем Шило був радником Офісу Президента.

Як повідомляли ЗМІ, координацію дій Шило веде один із заступників керівника Офісу Президента. А в даній справі саме Артем Шило чинить тиск на САП та НАЗК з метою не дати хід розслідуванню незаконного збагачення Носача.


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