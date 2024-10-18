Політика

Фіцо заявив, що український План перемоги може стати причиною початку третьої світової війни
18 Жовтня 2024 17:08
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україна, фіцо
Роберт Фіцо / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що український “План перемоги” президента України Володимира Зеленського може призвести до третьої світової війни.

Про це заявив Фіцо у п’ятницю в Брюсселі, інформує TASR.

Фіцо уточнив, що саміт ЄС мав три основні теми: події в Україні, криза на Близькому Сході та міграція.

Він повторив, що підтримує членство України в Європейському Союзі.

За словами Фіцо, її членство в НАТО, яке є одним з пунктів “плану перемоги” Зеленського, може спровокувати третю світову війну. За словами Фіцо, це суперечливий план, який розділяє країни, саме тому Європейська рада не прийняла чіткої позиції щодо нього.

Прем’єр-міністр повторив, що Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну і захопивши її територію. Однак йому не подобаються пропозиції, які, за його словами, провокують відкриту дискусію, такі як вступ України до НАТО або постачання ракет, здатних вражати цілі на російській території.

“Перед усіма лідерами ЄС, в присутності президента Зеленського, я сказав, що філософія уряду, яку я знаю, залишається в силі, що ми хочемо зосередитися на змістовному і раціональному співробітництві з Україною, результатом якого має бути не вбивство, а допомога людям, які її потребують”, – пояснив Фіцо.


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