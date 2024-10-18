Політика

Стармер: залучення військ КНДР свідчить про відчай РФ
18 Жовтня 2024 21:16
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британія, кндр, рф
Кір Стармер / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розцінює можливу участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ як свідчення крайнього відчаю Кремля. 

Про це британський лідер заявив під час пресконференції в Берліні 18 жовтня.

Стармер зазначив, що бачив повідомлення про залучення військ КНДР, але не уточнив, чи має Британія власні підтвердження цієї інформації. “Якщо це правда, то, на мою думку, це демонструє рівень відчаю… Це виглядає більше як акт відчаю, ніж будь-що інше,” – підкреслив він.

Британський прем’єр також звернув увагу на ознаки виснаження Росії. За його словами, війна поглинає 40% російського бюджету, а минулого місяця було зафіксовано найвищий рівень щоденних втрат російських сил за весь період повномасштабного вторгнення.
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