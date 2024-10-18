До ЄСПЛ надійшла скарга на Україну щодо справи про сексуальне насильство над неповнолітньою

До Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) подано заяву проти України стосовно справи про ймовірне сексуальне насильство над неповнолітньою ученицею.

Про це повідомили у Юрфем.

Інцидент стався в червні 2021 року під час випускного вечора в одній зі шкіл. За словами адвокатів, вчитель хореографії вступив у сексуальний контакт з неповнолітньою дівчиною. Вчитель не заперечував факту, але стверджував про добровільність.

Захисниці потерпілої – Тамара Бугаєць та Ірина Моргун – звернулися до ЄСПЛ, зазначаючи порушення чотирьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Адвокати вказують на неефективність розслідування, яке тривало понад три роки без результату. Справу закривали сім разів, останній – у травні 2024 року. Захист також заявляє про неналежне поводження з потерпілою з боку правоохоронців, зокрема психологічний тиск під час опитувань.

Скаржники наголошують на затягуванні розслідування, відсутності належних слідчих дій та упередженому ставленні до потерпілої через її стать. Справа не дійшла до судового розгляду, а підозрюваному не було вручено ні повідомлення про підозру, ні обвинувального акту.