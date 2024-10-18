Політика

У найближчі місяці Україна отримає від США “великі” пакети військової допомоги
18 Жовтня 2024 18:16
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допомога, зеленський, сша, україна
Володимир зеленський / ОПУ

Найближчими місяціями Україна отримає від США “великі” пакети військової допомоги відповідно до одного з пунктів “плану перемоги”.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону в п’ятницю, 18 жовтня.

Глава держави, говорячи про обговорення “плану перемоги” зі США, згадав нещодавню розмову з президентом Джо Байденом.

“Ми отримали пакет на пів мільярда (доларів. – Ред.), а також домовились – це також є частиною “плану” (перемоги. – Ред.), – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні, пакет, який буде посилювати нашу армію”, – додав він.

Зеленський уточнив, що з міркувань безпеки не може розголошувати точної інформації про обсяги цієї допомоги.

“Пакети, я думаю, будуть великі: від пів мільярда до 750 мільйонів. Я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб у найближчі місяці, на що розрахований план перемоги, жовтень-грудень, максимально посилити Україну”, – зазначив президент.


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