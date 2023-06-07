“Укренерго” закликає українців економити електроенергію

Компанія «Укренерго» закликає українців не перевантажувати енергосистему в пікові години – з 19:00 до 22:00.

Як повідомляє компанія, ​у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС в Україні змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка надходить в Каховське водосховище аби зменшити затоплення.

«Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечора на інші періоди доби», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зауважують, що зменшення навантаження у пікові вечірні години допоможе полегшити балансування енергосистеми.