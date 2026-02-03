“Укренерго” повідомляє про “значну кількість” знеструмлених споживачів

У ніч на 3 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах України. Внаслідок обстрілів і негоди є знеструмлені споживачі та пошкоджені енергооб’єкти, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили в Укренерго. За даними компанії, зранку знеструмлення зафіксовані в Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях; пошкодження енергооб’єктів є у кількох регіонах. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже відновлюють живлення.

Через наслідки сьогоднішніх і попередніх атак у всіх регіонах України діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації роботи енергосистеми; споживачів просять стежити за повідомленнями своїх обленерго.

Реклама

Реклама

Споживання електроенергії знизилося: станом на 9:30 3 лютого воно було на 7,9% меншим, ніж у цей самий час попереднього дня, через значну кількість знеструмлених споживачів. Водночас 2 лютого вечірній добовий максимум був на 7,5% вищим, ніж у п’ятницю, 30 січня, через різке похолодання та менші обсяги обмежень у низці регіонів.

В Укренерго закликають до ощадливого споживання: максимально обмежити використання потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години після 23:00.

Окремо повідомляється про наслідки негоди: через ожеледь і обмерзання ліній електропередачі повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у трьох областях — Одеській, Миколаївській та Херсонській. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній.