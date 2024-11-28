Укренерго оновило обсяг обмежень на 28 листопада

У четвер, 28 листопада, до кінця дня будуть одночасно діяти чотири черги відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Телеграмі.

“Сьогодні обсяг обмежень доведеться збільшити. До завершення доби застосовуватимуться чотири черги відключень для побутових споживачів. Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої ракетно-дронової атаки”, — зазначено у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

“Укренерго” також закликає споживачів уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів, коли електропостачання відновлюється за графіком.