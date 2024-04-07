Економіка

“Укренерго” обмежило постачання електроенергії у Харків

7 Квітня 2024 09:53
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електропостачання
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком у звʼязку з уведеними обмеженнями на постачання електроенергії з боку НЕК “Укренерго”.

Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.


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