Суспільство

Укренерго дало прогноз на зиму: буде нелегко
29 Серпня 2024 13:46
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енергетика, світло, Укренерго
Ілюстративне фото / uaenergy

В “Укренерго” повідомили, що легкою прийдешня зима не буде.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в інтерв’ю BBC, записане до масованої атаки РФ 26 серпня.

“У нас величезний досвід, його немає ні в кого більше. Тому катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024-2025 років з точки зору транспортної мережі “Укренерго”, ніж у 2022-2023 роках”, – сказав він.

Водночас Кудрицький додав, що зима не мине без складнощів.

“Можуть бути складнощі. Про це треба теж чесно говорити. Легкої прогулянки наступної зими точно не буде”, – заявив він.

Також, голова “Укренерго” зазначив, що всі 9 ГВт, які були втрачені від ракетних атак РФ, повністю відновити до зими неможливо.

“Тобто ми будемо все одно оперувати певним зниженим обсягом генерації, порівняно з ситуацією, наприклад, лютого 2024 року”, – підсумував очільник енергокомпанії.


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