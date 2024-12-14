Економіка

“Укренерго” анонсувало графік відключень електроенергії на 15 грудня
14 Грудня 2024 19:06
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відключення
Фахівці Первомайського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання після обстрілу Златополя 10 грудня / Фото “Харківобленерго”

У п’ятницю, 15 грудня, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, в Україні діятимуть планові обмеження електропостачання, повідомляє компанія “Укренерго”.

Графік для побутових споживачів:

  • 08:00 – 14:00 – одна черга відключень.
  • 14:00 – 17:00 – дві черги відключень.
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промислових об’єктів та бізнесу:

  • 08:00 – 22:00 – діятимуть графіки обмеження потужності.

Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні. Енергетики продовжують ремонтні роботи для якнайшвидшого відновлення пошкодженого обладнання.

“Укренерго” нагадує:

  • Час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах вашого обленерго.
  • Для зниження навантаження на мережу споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно після відновлення електропостачання.

Дотримання цих рекомендацій допоможе енергосистемі працювати стабільніше в умовах російської агресії.


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