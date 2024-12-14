“Укренерго” анонсувало графік відключень електроенергії на 15 грудня

У п’ятницю, 15 грудня, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, в Україні діятимуть планові обмеження електропостачання, повідомляє компанія “Укренерго”.
Графік для побутових споживачів:
- 08:00 – 14:00 – одна черга відключень.
- 14:00 – 17:00 – дві черги відключень.
- 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промислових об’єктів та бізнесу:
- 08:00 – 22:00 – діятимуть графіки обмеження потужності.
Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні. Енергетики продовжують ремонтні роботи для якнайшвидшого відновлення пошкодженого обладнання.
“Укренерго” нагадує:
- Час і обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах вашого обленерго.
- Для зниження навантаження на мережу споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно після відновлення електропостачання.
Дотримання цих рекомендацій допоможе енергосистемі працювати стабільніше в умовах російської агресії.