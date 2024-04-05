Політика

Україна не отримає запрошення в НАТО на найближчому саміті, – NYT

5 Квітня 2024 14:51
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Засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі / Фото: Getty Images

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні з нагоди 75-річчя альянсу, не мають наміру запрошувати Україну вступити до військового союзу, пише The New York Times.

Наразі в НАТО не хочуть приймати в альянс нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне альянс у війну, ідеться в статті. При цьому в альянсі хочуть знайти “золоту середину” – щось окрім членства, але досить вагоме, щоб показати Україні, що НАТО підтримує її в довгостроковій перспективі. Однак поки що залишається незрозумілим, що це буде.

Одним із варіантів такої підтримки, як повідомляла Financial Times, може стати фонд союзницьких внесків, який забезпечуватиме п’ятирічний пакет допомоги Україні на суму до 100 мільярдів доларів. Але ця ідея, зазначає The New York Times, була зустрінута з подивом, оскільки незрозуміло, як НАТО може змусити країни-учасниці фінансувати цей фонд.

За даними газети, проти пропозиції почати переговори про членство України в НАТО у Вашингтоні, як і раніше, виступають США і Німеччина. Вони виступають за те, щоб це питання було знято з порядку денного. При цьому США і Німеччина хочуть визначити конкретні умови, які Україна зможе виконати для початку переговорів.


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